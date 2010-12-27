В Петербурге увеличили штраф за незаконную эксплуатацию здания

Для юридических лиц он вырос вдвое.

В Петербурге с 6 августа увеличат размер штрафа за эксплуатацию объекта капитального строительства без разрешения. Для юридических лиц его увеличат вдвое (до 1 млн руб.), для физических – в пять раз (до 5 тыс. руб.), а для должностных лиц – в 25 раз (до 50 тыс. руб.). Об этом сообщил пресс-центр городской администрации.

В Госстройнадзоре отметили, что благодаря таким мерам застройщики будут прекращать незаконную эксплуатацию и устранять замечания. За 2018 год шесть юридических лиц оштрафовали на 121 500 рублей. За 2019 сумма штрафов составила 24 тыс. рублей.

Кроме того, Госстройнадзор наделен полномочиями направлять в суд иски о самовольных постройках. На данный момент исполнено 9 таких решений суда.

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