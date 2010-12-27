Петербург вошел в топ-5 лучших дорог для путешествий на машине

Город на Неве и Казань разделили третье место.

Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге лучших городов для путешествий на автомобиле. Об этом 5 августа сообщила "Gazeta.SPb".

Рейтинг составил российский сервис бронирования жилья для отдыха tvil.ru. В его основу легли результаты опроса пользователей в социальных сетях. Его приурочили к Международному дню светофора. Он отмечается 5 августа.

Лидером стал Сочи. За него отдали голоса 40% респондентов. Второе место заняла Москва. Лучшим городом для автопутешествий ее выбрали 20% проголосовавших. На третьей позиции расположились Санкт-Петербург и Казань. За них проголосовали около 12% пользователей.

Также в топе оказались Грозный, Тюмень, Симферополь и Набережные Челны.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что 89% россиян испытывают стресс на работе.

Фото: kanoner