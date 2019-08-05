Опрос: 89% россиян испытывают стресс на работе

Из тех, кто страдает от стресса на работе, 24% связали это с авральным режимом работы.

Опрос исследовательского центра портала Superjob.ru показал, что 89% россиян испытывают стрессы на работе. Совсем не испытывают стресс 7% опрошенных.

Из тех, кто страдает от стресса на работе, 24% связали это с авральным режимом работы, боязнью допустить ошибку или поведением клиентов. Еще 14% нервничают из-за отношения и 10% из-за непрофессионализма начальства. У 9% стресс происходит из-за размера зарплаты и ее задержки.

Также среди прочих причин для стресса опрошенные называли плохую организацию, непрофессионализм коллег, шум в офисе и неопределенность задач.

Опрос: 61% россиян ищет работу через знакомых.

Видео: Piter.TV