Опрос: 61% россиян ищет работу через знакомых

Еще 9% обращаются на биржу труда.

Более половины жителей России (61%) предпочитают искать работу с помощью знакомых и только треть используют для этого интернет. Интернет-ресурсы для трудоустройства чаще используют молодые россияне до 34 лет. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на исследования центра НАФИ.

Только 13% россиян обращаются за помощью в организации, с которыми сотрудничали на прежнем месте работы. Еще 9% обращаются на биржу труда. Чаще других к этому варианту прибегают люди с низким доходом. Еще 7% идут в кадровые агентства. В Интернете чаще всего работу ищут на сайтах Avito, "Работа.ру" и HeadHunter.

В опросе участвовали 1,6 тыс. человек в 150 населенных пунктах 50 регионов России.

Также россияне назвали трех лучших работодателей.

Видео: Piter.TV