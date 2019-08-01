Россияне назвали трех лучших работодателей

ВЦИОМ выяснил, где больше всего хотят работать россияне и почему.

ВЦИОМ выяснил, где больше всего хотят работать россияне и почему. Результаты исследования опубликовали на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Главными критериями при выборе места работы россияне назвали хорошую заработную плату, выполнение обязательств со стороны работодателя, благоприятный психологический климат на работе.

В топ-3 лучших организаций, по мнению россиян, попали три госкомпании: "Газпром" (40%), РЖД (23%) и "Роснефть" (18%). Далее в список вошли Сбербанк (14%), а также "Лукойл" и "Аэрофлот" (по 12%). Меньше всего россиянам хотелось бы работать в компаниях, занимающихся услугами сотовой связи МТС (3 %) и "Билайн" (2%).

Ранее психологи рассказали о плюсах работы летом.

Видео: Piter.TV