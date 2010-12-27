Психологи рассказали о плюсах работы летом

Психологи отметили, что в этом гораздо больше плюсов, чем минусов.

Психологи рассказали о плюсах работы в летнее время. Об этом сообщило "РИА Новости".

Как рассказала психолог Ольга Маховская, начальство меньше контролирует тех, кто остался работать летом и больше их ценит. Также работа в летний сезон приятнее для интровертов, так как в офисе становится меньше людей. Но нагрузку в это время лучше снизить, так как можно быстро эмоционально выгореть.

Также, по мнению специалистов, летом появляется хорошая возможность заняться любимым делом, найти новое хобби. Но вот работодателям не стоит ждать от сотрудников рвения и больших успехов в данный период, так как в жару сложно сосредоточиться.

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