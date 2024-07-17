Собака превратила петербургский фонтан в свой личный бассейн

Водоканал сообщил – работники провели незапланированную помывку сооружения.

От петербургской жары страдают не только люди, но и животные. Находчивый пес нашел возможность охладиться, забравшись в фонтан у Казанского собора. Работникам Водоканала пришлось проводить незапланированную помывку сооружения, рассказали на предприятии.

Видеоролик, в котором собака совершает "SPA-процедуры" в фонтане, увидели многие люди. И пока одни пользователи соцсетей умиляются милому животному, другие упрекают хозяев, которые плохо следят за своим питомцем.

Водоканал сообщил – работники провели незапланированную помывку сооружения.

Однако не стоит забывать, что купание в фонтанах негигиенично как для людей, так и для домашних питомцев. Важно помнить, что фонтан – это элемент благоустройства, а не плавательный бассейн. Водоканал СПб

Петербуржцам напоминают, что купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А.

Фото: Водоканал СПБ

Видео: Telegram/ Петербург Новостной