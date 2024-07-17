Собака превратила петербургский фонтан в свой личный бассейн

От петербургской жары страдают не только люди, но и животные. Находчивый пес нашел возможность охладиться, забравшись в фонтан у Казанского собора. Работникам Водоканала пришлось проводить незапланированную помывку сооружения, рассказали на предприятии.
Видеоролик, в котором собака совершает "SPA-процедуры" в фонтане, увидели многие люди. И пока одни пользователи соцсетей умиляются милому животному, другие упрекают хозяев, которые плохо следят за своим питомцем.
Водоканал сообщил – работники провели незапланированную помывку сооружения.
Однако не стоит забывать, что купание в фонтанах негигиенично как для людей, так и для домашних питомцев. Важно помнить, что фонтан – это элемент благоустройства, а не плавательный бассейн.
Водоканал СПб
Петербуржцам напоминают, что купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А.
Фото: Водоканал СПБ
Видео: Telegram/ Петербург Новостной
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