Охотничья собака покусала школьницу на улице Вавиловых

Хозяин не принял никакой попытки остановить животное.

Полиция Калининского района Петербурга выясняет обстоятельства происшествия, которое произошло еще неделю назад, однако известно о нем стало только спустя время. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, в начале сентября возле дома на улице Вавиловых на школьницу напала собака охотничьей породы. Девушка самостоятельно обратилась в полицию и позже была отпущена домой в удовлетворительном состоянии.

Спустя время ясность в дело внесла мать потерпевшей. Женщина рассказала, что собака была без намордника. При этом хозяин просто опустил поводок на землю и не принял никаких попыток остановить животное, а после связаться с семьей потерпевшей. Более того, после случившегося мужчина как ни в чем не бывало отправился вместе с собакой на охоту.

Мама пострадавшей девушки требует привлечь хозяина агрессивного животного к ответственности.

Ранее мы писали, что после нападения алабая в Петергофе пострадали три женщины.

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