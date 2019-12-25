Со вторника в Петербурге может понизиться температура

Если жителям холодно или жарко в квартирах, необходимо обратиться в управляющую компанию.

Губернатор города отметил важность бесперебойной подачи горячей виды и тепла в период самоизоляции. Об этом сообщили в Смольном.



С 8 мая был введён режим периодического протапливания. То есть организации работают в подаче отопления, но параметры теплоносителя снижены до минимального. Однако энергетики готовы в полном объёме обеспечить теплоснабжением.

Сейчас подачу тепла регулируют управляющие компании в зависимости от температуры наружного воздуха. Поддержание системы теплоснабжения в рабочем состоянии, до полного окончания отопительного сезона, обеспечивает 79 суточных бригад численностью 383 человека и 169 единиц специализированной техники.

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