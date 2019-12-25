В Петербурге прошла церемония выпуска офицеров Военной академии связи

Дипломы получили 823 выпускника.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, в Петербурге прошла торжественная церемония выпуска офицеров Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С.М.Буденного.

Дипломы вручили 823 офицерам, 33 из них получили медали за отличную учебу. С окончанием академии их поздравил врио начальника Главного управления Связи Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

Офицеры прошли обучение по программам магистратуры и специалитета.

Ранее мы сообщили, что студенты-платники хотят скидку на обучение во время пандемии.

Фото: "Военная академия связи им. С.М.Буденного" / Официальный сайт