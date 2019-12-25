Студенты-платники хотят скидку на обучение во время пандемии

Студенты видят разницу между очным и онлайн обучением и не понимают, почему цены оставили прежними.

Большинство российских вузов перешли на дистанционное обучение с середины марта. Студенты и преподаватели успели почувствовать разницу между дистанционным обучением и живыми лекциями, пишет "Фонтанка".

Многие студенты жалуются: если преподаватель не смог освоить дистанционную систему, то студент получает список литературы для самостоятельного изучения. По словам учащихся, одни дисциплины вовсе не ведутся, а по другим предлагают искать информацию самим и просто сдавать задания.

Я учусь на платной основе, и меня возмущает ситуация с оплатой обучения. Я задал вопрос в виртуальную приёмную СПбГУ по поводу перерасчета стоимости обучения из-за введения дистанционки, мне отказали, сославшись на Минобрнауки. Якобы объем зачетных единиц не изменился, но ведь когда мы заключали договор, не было речи о том, что мы будем учиться онлайн, этого нет и в учебном плане, а значит, форм-фактор услуги изменился! Также университет наверняка сократил издержки, которые были заложены в стоимость обучения, за счет того, что мы не ходим на офлайн-занятия, а это снова значит, что можно пересчитать стоимость обучения или предоставить скидку на следующий семестр обучения, это было бы честно негодует студент экономического факультета СПбГУ Степан.

В Минобрнауки объяснили, что университеты могут предоставить скидку только в том случае, если качество образовательных услуг было снижено.

Дождутся ли студенты перерасчета стоимости обучения, неизвестно.

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