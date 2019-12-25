Назван топ необычных вакансий в Петербурге

Топ-10 самых неожиданных предложений нашли аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников.

Стали известны оклады специалистов необычных профессий и родов занятий, представителей которых ищут работодатели в Петербурге.

Как 4 мая рассказали представители портала HeadHunter по Северо-Западу, горячую десятку вакансий возглавил геймер, от которого требуются знание иностранных языков, опыт ведения стримов и другие навыки в рамках "прокачки" персонажей и характеристик в компьютерной игре. Такой специалист может получать сотни долларов "на руки".

Далее в списке идут ландшафтный архитектор с высшим архитектурным образованием и опытом работы, "хранитель клиентов", Маркетолог исследователь-евангелист военно-промышленного маркетинга, гример, видеоблогер для YouTube-канала, управляющий хозяйством на ферме, гидролог, шеф-сомелье и "дизайнер креативов".

Ранее учителя из Петербурга рассказали, как изменился их рабочий день на "удаленке". С вопросами об отношении к онлайн-образованию, серьезности школьников и подходами к обучению Piter.tv обратился к представителям трех городских школ.

Фото: Piter.tv