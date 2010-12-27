В Пикалево с охраняемой стоянки воры угнали два КАМАЗа за 9 млн. рублей

В Ленобласти пожилой охранник отдал машины преступникам, представившимся владельцами.

В Ленинградской области неизвестные похитил два самосвала стоимостью в девять миллионов рублей. КАМАЗы бесшумно вывезли с охраняемой стоянки "Каньон" в городе Пикалево на Спрямленном шоссе.

На месте инцидента находился сторож - 65-летний абхазец, являющийся местным жителем. Также территория стоянки окружена металлическим забором с воротами. Ночью они запираются на навесной замок. Как рассказывает свидетель событий, около половины пятого утра к нему постучались неизвестные. Мужчины попросили открыть ограждение. На вид злоумышленникам было 40-45 лет. лица они прятали под капюшонами темных курток. Преступники представились владельцами большегрузов. Эти сведения не вызвали сомнений у охранника, поэтому тот со спокойной совестью впустил угонщиков.

Полиция установила, что документов пожилой человек у грабителей не спрашивал, в журнал учета их фамилии не вносил. На стоянке мужчины находились не более 10 минут. Они быстро сели в машины и уехали в неизвестном направлении.

Отметим, что настоящими владельцами КАМАЗов являются приезжие из Кавказа. Они написали заявление в правоохранительные органы. Преступников разыскивают. И их отношении возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.

Напомним, что Анна Тихомирова отправилась в тюрьму из-за попытки завести уголовное дело на бывшего супруга.

Фото: Piter.tv

