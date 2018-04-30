Анна Тихомирова отправилась в тюрьму из-за попытки завести уголовное дело на бывшего супруга

В Петербурге подруга Анны Семенович арестована за попытку дачи взятки полицейскому.

В Московском районном суде арестовали Анну Тимохину, близкую подругу певицы Анны Семенович. Женщину подозревают в даче взятки. Вечером 29 апреля суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении женщины под стражу. Москвичка два месяца проведет в женском изоляторе по Арсенальной набережной. Она является фигурантом дела за дачу взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Отметим, что 25 апреля 43-летняя Тихомирова прилетала в Санкт-Петербург из Лондона, чтобы незаконным путем привлечь бывшего супруга за экономические преступления. Днем 27 апреля женщина пыталась убедить представителей закона поверить в аферы мужа при помощи денежных средств: на стол оперативника она положила пачку иностранных купюр. В общей сложности злоумышленница предложила сотруднику отдела экономической безопасности десять тысяч долларов. Из отделения ее уже выводил конвой. Инцидент произошел на Киевской улице, 20.

Напомним, что 15-летний брак между Анной и предпринимателем Тихомировым закончился скандалом в масс-медиа. Полтора года назад муж заподозрил жену в измене, прочитав ее переписку в социальной сети. Тихомирова отказалась признавать законность брачного договора, требуя больших денег, хотя бизнесмен и так планировал ей оставить 15 миллионов долларов.

Анна Тихомирова известна как актриса, снявшаяся в музыкальном клипе Анны семенович на песню "Я хочу быть с тобой".

Видео: YouTube/StarPro

