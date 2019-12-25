Семенович подаст в суд на экс-футболиста "Зенита" из-за высказывания о ее груди

Спортсмен заявил, что если бы Анна захотела остаться в фигурном катании, то "отрезала бы сиськи".

Певица и телеведущая Анна Семенович хочет подать в суд на бывшего футболиста "Зенита" Владимира Быстрова, чтобы защитить честь, достоинство и деловую репутацию. Об этом заявила адвокат артистки Майя Шевцова в эфире передачи "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.

В одном из интервью Быстров заявил, что если бы Анна захотела остаться в фигурном катании, то "отрезала бы сиськи". В ответ Семенович предложила спортсмену тоже себе что-нибудь отрезать. Она уверена, что в свое время он быстрее бы бегал по полю и забивал больше голов.

Анна настаивает, чтобы Быстров извинился перед ней. "Скандал кипит, все смеются. Мне это неприятно", - призналась она. Артистка также призвала мужчин уважительно относиться к женщинам и их физическим данным.

Ранее мы писали, что Дмитрий Певцов считает, что россияне должны быть избавлены от передач Малахова.

Фото: Instagram / ann_semenovich