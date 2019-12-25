Со стоянки "Ленты" угнали Toyota Camry за 2,2 млн рублей

Своей машины лишилась предпринимательница.

В среду, 3 июня, в полицию Петербурга поступило сообщение от женщины, работающей генеральным директором в коммерческой фирме. Она заявила о краже своего дорогого автомобиля марки Toyota Camry. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, неизвестные угнали автомобиль в период с 11:30 по 13:00 с парковки гипермаркета "Лента" на Выборгском шоссе. Машина черного цвета была 2019 года выпуска. Сумма ущерба составила 2,2 млн рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Стражи порядка ищут автомобиль и угонщиков.

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