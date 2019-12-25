В Петербурге поймали угонщика Mazda CX5

Полицейские устроили засаду.

В Калининском районе Петербурга полицейские задержали автоугонщика. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Еще 20 мая от дома 43 по улице Чугунной была угнана Mazda CX5 стоимостью 950 тысяч рублей, которая принадлежит мужчине 1960 года рождения. По данному факту возбужденно уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Уже 22 мая указанный автомобиль на подложных госзнаках был найден на открытой автостояке у дома №49 по улице Коллонтай. Там была устроена засада. Там 1 июня полицейские задержали двух мужчин 1990 и 1992 года рождения. После допроса одного граждина задержали, второго отпустили (был опрошен в качестве свидетеля).

В апреле неизвестные угнали залоговый Land Rover на Фаворского.

Фото: МВД