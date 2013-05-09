Ровно 30 лет назад Санкт-Петербургу вернули историческое название

До этого времени город именовался Ленинградом.

6 сентября 2021 года исполнилось ровно 30 лет с момента переименования Ленинграда в Санкт-Петербург. Городу вернули историческое название в 1991 году.

Референдум о переименовании города прошел 12 июня 1991 года, одновременно с выборами президента России и мэра. Тогда выбирали между двумя названиями – Санкт-Петербургом и Петроградом (так город назывался с 1914 по 1924 гг.). В ходе голосования с небольшим перевесом победил Санкт-Петербург. Об этом пишет 47news, ссылаясь на слова тогдашнего главы Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова.

Санкт-Петербург был столицей Российской империи и носил это название с момента основания в 1703 году и до августа 1914 года. После начала Первой мировой войны под влиянием антигерманских настроений город переименовали в Петроград. В январе 1924 года его назвали Ленинградом в честь Владимира Ленина. 6 сентября 1991 года Ленинград снова стал Санкт-Петербургом.

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