В Петербурге девятиклассник снял видео во время посещения туалета другого школьника и распространил его в соцсетях

Отец ребёнка обратился в полицию.

В понедельник, 20 ноября, в полицию обратился петербуржец 1969 года рождения. Как стало известно Piter.TV, мужчина заявил о распространении непристойного видеоролика с участием его сына.

Заявитель рассказал, что 13 ноября примерно 12:05 его сын 2010 года рождения находился в учебном заведении. Во время посещения мальчиком туалета, девятиклассник 2007 года рождения снял на телефон видеоролик с его участием, который впоследствии распространил в социальной сети.

Материал передан в СО по Выборгскому району ГСУ СК РФ по Петербургу для принятия решения.

Ранее петербурженка, сын которой взял свою дочь в заложники, объяснила его поступок.

Фото: Piter.TV