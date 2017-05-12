Петербурженка, сын которой взял свою дочь в заложники, объяснила его поступок

Известно, что мужчина ограничен в родительных правах.

Полиция в Петербурге освободила шестилетнюю девочку, которую взял в заложники собственный отец. Ребёнок проживает с матерью, которая и обратилась к правоохранителям Приморского района, узнав, что бывший муж забрал дочь из детского сада. Как рассказала мать похитителя телеканалу "360", он просто привёл дочь домой и уснул.

Известно, что мужчина ограничен в родительных правах. Он забрал девочку без предупреждения, удерживал её в квартире и не желал возвращать. По информации ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, похититель открыл дверь полицейским после переговоров и убеждений. Противоправных действий с дочерью отец не совершал. Бабушка девочки уверяет, что ничего страшного не произошло.

Забрал ребенка из садика и сказал, что в заложники. В шутку, не в шутку, не поняли. Слово-то серьёзное. <…> Было много шуму. Собеседница телеканала "360"

По данным некоторых СМИ, мужчина находится на учёте в психоневрологическом диспансере. Его мать отрицает этот факт.

Ранее мы сообщили о том, что в Яльгелево задержали подозреваемых в избиении 15-летней школьницы.

Фото: Piter.TV