Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек

Мужчина отказался действовать по правилам "Окея".

Вечером 13 октября Вячеслав Дацик попал в очередной скандал. Петербуржец пришел в "Окей" и остался недоволен тем, что тележки под продукты в гипермаркете не выдаются бесплатно. "Рыжий Тарзан" отказался вставлять в специальное отверстие 10 рублевую монету. Мужчина пояснил, что не имеет такой привычки" набивать карманы железом". Он решил проблему по-своему. Вместо одной тележки мужчина забрал с собой всю цепочку. Охранник не смог помешать нарушителю. Представитель порядка сохранял спокойствие, что еще больше возмутило Дацика.

Сам Дацик остался доволен поступком. Он записал трансляцию в социальной сети "Вконтакте", на которой объяснил, что произошло. Конец истории петербуржец оставил открытым. Известно, что он направился к кассам. Были ли дальше разбирательства - неизвестно.

Ранее Piter.tv писал о том, что после стрельбы Дацика полиция Ленобласти узнала, что Рыжий Тарзан является топ-менеджером.

Фото: Вконтакте/Вячеслав Дацик

