После стрельбы Дацика полиция Ленобласти узнала, что Рыжий Тарзан является топ-менеджером

Дацик прибыл к частному дому бывшего коллеги и подложил ему под ворота сувенирных жаб.

Рыжий Тарзан из Петербурга оказался топ-менеджером. Об этом сообщила Фонтанка.ру. По данным издания, сведения о Вячеславе Дацике раскрылись после конфликта с правоохранительными органами. В ночь на 20 сентября он инициировал стрельбу в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области.

Полицию вызвал хозяин частного дома. Он заметил, что Дацик что-то раскладывает около его ворот. Мужчина испугался и начал стрелять в воздух. Позже на место событий прибыли оперативники. Они выяснили, что незванным гостем является Дацик, а сам дом принадлежит бизнесмену Бобылеву. Рыжий Тарзан якобы привез ему те предметы, который предприниматель оставил на своем прошлом рабочем месте. Известно, что именно Дацик сейчас занимает освободившееся место генерального директора в строительной фирме.

Ранее Piter.tv писал о том, что двух инспекторов ГИБДД задержали после жалобы "Рыжего Тарзана".

Фото: Вконтакте/Вечеслав Дацик