В пяти районах Петербурга ликвидировали 20 точек незаконной уличной торговли

У продавцов изъяли всё торговое оборудование и 1220 единиц товара.

Представители комитета по контролю за имуществом Петербурга освободили 20 земельных участков от объектов незаконной уличной торговли. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Рейды по выявлению нелегальных продавцов прошли в Центральном, Калининском, Невском, Выборгском и Кировском районах. Большинство проверок было проведено по просбе горожан. В результате были ликвидированы столы, стеллажи и прилавки с продуктовой и сувернирной продукцией. Они находились у станций метро "Улица Дыбенко", "Проспект Большевиков", "Академическая", "Гражданский проспект", "Проспект Ветеранов", "Проспект Просвещения", "Адмиралтейская", на Дворцовой площади.

В общей сложности сотрудники ведомства изъяли 1220 единиц товара, а также всё торговое оборудование. Нарушители понесут административное наказание за торговлю в непредназначенных для этого местах.

Ранее мы сообщили о том, что обновление интерьеров Анненкирхе планируют начать весной 2024 года.

Фото: пресс-служба ККИ