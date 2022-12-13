Обновление интерьеров Анненкирхе планируют начать весной 2024 года

Концепцию преображения представил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Ремонтные работы по преображению интерьеров церкви Анненкирхе на Кирочной улице в Северной столице планируют начать весной 2024 года. Подробности о проекте рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Концепция обновления сгоревшего объекта была разработана Кузнецовым в соавторстве с Иваном Грековым и "Арт-группой Камень". Авторы проекта решили сохранить внутри следы пожара, которые успели стать отличительной чертой Анненкирхе. Кроме того, от потолка церкви будут отсоединены деревянные панели, пройдёт ремонт балок и несущих конструкций. В главном зале установят большой орган.

По словам Кузнецова, работы в Анненкирхе будут вестись исключительно на добровольческих началах. Деньги на воплощение проекта выделят активисты, заинтересованные в сохранении культурного наследия.

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Фото: предоставлено организаторами