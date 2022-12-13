КГИОП согласовал проект восстановления корпуса Мытного двора

Эскиз преображения объекта на Евгеньевской улице подготовило архитектурное бюро "Студия 44".

В Петербурге согласовали эскизный проект восстановления северного корпуса Мытного двора. Своё одобрение вынес городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Будущий облик объекта на Евгеньевской улице, 2, продумали специалисты архитектурного бюро "Студия 44". Восстановление корпуса задумали ещё в 2017 году, через несколько лет после его демонтажа.

Напомним, что в состав Мытного двора входят несколько корпусов. Южный корпус признан архитектурным памятником регионального значения. Объект в северной части был построен в XIX веке и использовался для нужд Общины Святой Евгении. После Великой Отечественной войны там размещались административные помещения, а в 90-е в корпусе обосновались частные организации.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге снесут школу Ольги Берггольц ради Большого Смоленского моста.

Фото: пресс-служба КГИОП