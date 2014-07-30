Снос стадиона "Петровский" не входит в планы Смольного

Здание, возведенное в 1924 году, сохранится, несмотря на то, что оно не является объектом культурного наследия.

Стадион "Петровский" не подлежит сносу, подтвердили в комитете по инвестициям. Вместо этого планируется его реконструкция в рамках совместного проекта "Газпрома" и городской администрации.

Здание, возведенное в 1924 году, сохранится, несмотря на то, что оно не является объектом культурного наследия. После обновления стадион продолжит функционировать как культурно-спортивный объект.

Соглашение о реконструкции было заключено между администрацией Санкт-Петербурга и ПАО "Газпром" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЮФ-2024) в 2023 году. Предполагалось, что после реконструкции "Петровский" может быть объединен с "Юбилейным".

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Фото: пресс-служба Смольного