Сотрудники ККИ избавили 4 района Петербурга от незаконных торговых точек

Рейды проведены в Приморском, Красносельском, Фрунзенском и Невском районах Северной столицы.

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом (ККИ) провели рейды в четырёх районах Петербурга. В результате проверки были демонтированы несколько павильонов, посредством которых велась незаконная торговля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, специалисты навестили Приморский, Красносельский, Фрунзенский и Невский районы. Им удалось выявить и снести сразу несколько объектов, в частности – павильон автосервиса на Байконурской улице площадью 350 м. Город расторгнул контракт с собственником помещения ещё в прошлом году, так как он нарушал правила охраны окружающей среды.

Кроме того, Шлиссельбургский проспект освободили от двухсекционного торгового павильона, в котором продавалась плодоовощная и табачная продукция. Его площадь составляла 30 кв.м., хотя официально арендатору предоставили только 20 кв.м.

Наконец, представители ККИ демонтировали незаконные павильоны с аксессуары к мобильным телефонам, ремонтные мастерские и торговые прилавки площадью от 8 до 20 кв.м.

Ранее мы сообщили о том, что "Красный треугольник" могут признать архитектурным памятником.

Фото: Пресс-служба ККИ