Красный треугольник могут признать архитектурным памятником

По заказу собственника одного из корпусов объекта была проведена историко-культурная экспертиза. Удалось доказать, что комплекс представляет историческую ценность.

Комплекс завода "Красный треугольник" может стать архитектурным памятником после проведённой в корпусах историко-культурной экспертизы. Результаты исследования размещены на сайте КГИОП.

Экспертиза проводилась по заказу собственника одного из корпусов "Катрос-Маркет" под руководством профессора, специалиста в области промышленной архитектуры Маргариты Штиглиц. Судя по результатам, объект "представляет ценность как памятник промышленной архитектуры и характерный образец заводских комплексов Петербурга второй половины XIX — начала XX века".

Сейчас "Красный треугольник" находится в "переходном" статусе и дожидается вхождения в реестр региональных памятников. Если это произойдёт, к его восстановлению подключатся инвесторы.

Напомним, что в середине лета 2022 года вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков заявлял о намерении городских властей,проведения реновации "Красного треугольника". На его месте готовились организовать общественное пространство.

Ранее мы сообщили о том, что КГИОП потребовал отреставрировать дом Штиглица через суд.

Фото: Piter.TV