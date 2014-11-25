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КГИОП потребовал отреставрировать дом Штиглица через суд
Сегодня, 12:45
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КГИОП потребовал отреставрировать дом Штиглица через суд

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На исполнение работ собственнику дали 24 месяца.

Суд рассмотрит иск Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга к ФБГОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет", который выступает собственником До Штиглица на Английской набережной. На объекте культурного наследия должны были пройти восстановительные работы, однако полноценных результатов по-преженму нет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сроки проведения реставрации истекли ещё 1 сентября. За это время работы были выполнены только на фасадах дома, внутреняя отделка и помещения мероприятия не затронули.

Согласно документу, на восстановление здания собственнику дали 24 месяца.

Ранее мы сообщили о том, что общество "Старый Петербург" потребовало остановить частичный снос зданий.

Фото: Citywalls.ru

Теги: дом штиглица, кгиоп, реставрация, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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