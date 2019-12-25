Общество "Старый Петербург" потребовало остановить частичный снос зданий

По мнению градозащитников, в КГИОП работают по одной и той же схеме.

Общество "Старый Петербург", созданное бывшими руководителями ВООПИиК, опубликовало специальное заявление. Градозащитники предлагают всем экспертам объединиться и требовать от органов власти соблюдение специальных требований к работе с культурным наследием.

Члены Общества обратили внимание на то, что в случае со всеми историческими домами, демонтаж которых начался недавно, применялась одна и та же схема.

При участии КГИОП предмет охраны памятников был определён в интересах недобросовестных собственников или пользователей с исключением из-под охраны значительного объёма капитальных конструкций и дворовых флигелей, и лицевых корпусов (с целью их разборки и перестройки объёмов). говорится в заявлении "Старого Петербурга".

В качестве примера они привели ситуацию с Домом Салтыковой на Большой Морской, Домом Шагина (Зыковых) на набережной Фонтанки, "Зданием, в котором размещались издательство и типография "Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон" в Прачечном переулке.

Градозащитники считают подобные требования недопустимыми и предлагает свой вариант соблюдения требований к объектам культурного наследия.

"Старые Петербург" просит поддержать этот принцип работу Национальный комитет ИКОМОС, Петербургский союз реставраторов, Петербургский союз Архитекторов, Союз краеведов, Ассоциацию экспертом и иные профессиональные и экспертные организации.

Фото: Telegram / Живой город