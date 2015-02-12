Суд отложил снос исторического здания на проспекте Бакунина

Активисты просят признать разрешение на строительство на месте этого дома незаконным.

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес определение по иску горожан к Госстройнадзору. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов, активисты просили признать незаконным разрешение на строительство нового здания на месте дома №33 по проспекте Бакунина. Суд же наложил на здание меры предварительной защиты.

Решение о сносе дома и свежем строительстве Госстройнадзор вынес 5 ноября прошлого года. На участке находится историческое здание, которое отвоевывают петербуржцы. Истцы утверждают, что при выдаче разрешения Госстройнадзор изучил ошибочные данные о здании: в них дата постройки значилась как 1950-1951 годы, хотя на деле дом построен до 1917 года. Суд приостановил действие разрешения на строительство объекта на участке.

Ранее петербуржцы подали в Смольный петицию против уплотнительной застройки в Центральном районе.

Фото: citywalls.ru