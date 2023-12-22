Снос домов в рамках реконструкции Колтушского шоссе проходит в Ленобласти

На месте разрушенного здания будут проведены работы по созданию новой инфраструктуры водопровода.

В Северной столице продолжается процесс сноса зданий во Всеволожском районе, которые препятствуют расширению Колтушского шоссе. В четверг, 29 февраля, дорожные службы Ленинградской области опубликовали в своём Telegram-канале видео с места работ.

В 36-секундном видеоролике удалось уместить двухдневные съёмки. Сначала экскаватор разбил деревянный дом на мелкие части, а затем погрузил полученные щепки в грузовик.

Дорожные службы 47-ого региона подчеркнули, что участок земли был выкуплен у владельцев. Бывшие жильцы собрали свои вещи и покинули дом. На месте разрушенного здания будут проведены работы по созданию новой инфраструктуры водопровода. Работы являются частью проекта по реконструкции Колтушского шоссе.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти в 2023 году было произведено 713,3 тыс. тонн молока.

Видео: Telegram / Gorogi_lo