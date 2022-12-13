У 40% петербуржцев понизилась продуктивность на работе из-за новостей

Такая новостная повестка затруднила работу 33% жителям других регионов.

В связи с новостной повесткой последних лет у 40% жителей Северной столицы наблюдается снижение продуктивности на работе. Такую статистику в исследовании привели аналитики сервиса hh.ru.

Кроме того, 8% опрошенных горожан признались, что их уровень работоспособности наоборот повысился. Ещё 48% респондентов и вовсе не заметили никаких изменений.

Также не ладится с работой из-за сообщениях в новостной ленте у 33% жителей других российских регионов. При этом, продуктивнее стали 13% опрошенных россиян, что на 5% больше, чем в Северной столице.

Ранее мы сообщили о том, что почти половина петербуржцев не даёт деньги в долг.

Фото: Pxhere