Почти половина петербуржцев не даёт деньги в долг

Кроме того, 54% не берут взаймы у друзей и родственников.

Жители Петербурга предпочитают не занимать деньги у друзей и родственников, а почти половина горожан никогда не даёт средства в долг. Об этом свидетельствует исследование сервиса SuperJob, проведённое в рамках опроса.

Судя по данным аналитиков, 12% опрошенных горожан берут долги у родственников, 8% – у друзей, 2% – у коллег, 1% – у работодателя. Ещё 23% петербуржцев берут кредит в банках, а 54% респондентов вообще не берут взаймы.



При этом, 21% готовы одолжить деньги родственникам, 20% – друзьям, и 7% – коллегам. Принципиально не дают в долг 43% опрошенных.



Респонденты в возрасте до 34 лет чаще всего одалживают деньги у родственников, а взаймы дают друзьям. 24% горожан от 45 лет берут кредиты. 26% из этой возрастной категории одалживают деньги родным.

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Фото: Pxhere