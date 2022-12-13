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Дети отцов-отличников учатся лучше, чем дети матерей-отличниц
Сегодня, 9:34
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Дети отцов-отличников учатся лучше, чем дети матерей-отличниц

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Свыше 52 процентов отцов, которые когда-то окончили школу на "пятерки", рассказали, что их дети тоже могут похвастаться идеальной успеваемостью.

В Петербурге у каждого второго отца-медалиста ребенок получает в школе золотую медаль. Оценки детей  больше зависят от успеваемости их отцов, чем матерей. Об этом сообщили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Свыше 52 процентов отцов, которые когда-то окончили школу на "пятерки", рассказали, что их дети тоже могут похвастаться идеальной успеваемостью. У 44 процентов женщин-отличниц  дети пошли по их стопам.

Специалисты выяснили, что дети женщин-троечниц тоже, как правило, оканчивают школу с оценками "хорошо" и "удовлетворительно". А дочери и сыновья отцов-троечников пытаются обойти родителя в учебе.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге построят две школы для 2 тыс. школьников.

Фото: Pxhere

 

Теги: дети, исследование, образование, оценки, учеба, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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