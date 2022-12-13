Смольный направит 176,9 млн рублей на снижение напряжённости на рынке труда в 2023 году

В рамках мероприятий работу найдут как минимум 1 тыс. сотрудников, которым грозит увольнение.

Власти Северной столицы внесли изменения в программу "Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге". Соответствующий документ подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Нововведения направлены на снижение напряжённости на рынке труда города. Для этих нужд из городской казны было выделено 176,9 млн рублей.

В ходе реализации мероприятий, на временную работу будут трудоустроены как минимум 1 тыс. сотрудников, которые рискуют потерять работу. Кроме того, как минимум 1164 человек, которые находятся в поисках работы и зарегистрированных в Службе занятости, будут устроены на общественные работы. 500 сотрудников предприятий будут направлены на профессиональное обучение и получат дополнительное профессиональное образование.

Ранее мы сообщили о том, что до конца года более 1,5 тысяч семей петербуржцев переедут из коммуналок в отдельное жилье.

Фото: Piter.TV