Снимки с "Лахта Центра" получили два фото-"Оскара"

В конкурсе участвовало свыше 20 000 работ.

Два фото, посвященные "Лахта Центру", вошли в перечень лучших работ на конкурсе International Photography Awards, рассказали в официальном Instagram небоскреба.

Международный конкурс сравнивают с "Оскаром", только в области фотоискусства. В состязании ежегодно участвуют свыше 20 000 работ из почти 70 стран. Их оценивали 93 человека – известные галеристы, фоторедакторы, коллекционеры произведений искусства.

В номинации архитектурной фотографии в International Photography Awards отмечены фотографии Михаила Розанова "Посмотри вниз" и Вячеслава Королева "Под шпилем небоскреба". Оба снимка сделаны в 2018 году на строительной площадке "Лахта Центра" в Петербурге.

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Фото: @lakhtacenter / Instagram