Снесли магазин и кафе на улице Пионерстроя

Предприниматель неоднократно обращался в суд, но ему отказали во всех исках и обязали освободить участок, однако этого сделано не было.

В Красносельском районе Петербурга снесли торговый павильон, где работали магазин и кафе. Об этом 24 августа рассказали в комитете по контролю за имуществом города.

В ККИ подчеркнули, что помещения размещались незаконно. Нестационарный торговый объект (НТО) нелегально занимал 130 квадратных метров городской территории. Ранее индивидуальный предприниматель законно арендовал этот участок, но договор был расторгнут еще два года назад.

Предприниматель неоднократно обращался в суд, но ему отказали во всех исках и обязали освободить участок, однако этого сделано не было.

Ранее после разговора с Бастрыкиным инвестор согласился остановить снос дома Салтыковой. Беседу с Бастрыкиным Тырышкин назвал "душевной", после чего добавил, что работы на участке будут прекращены.

Фото: ККИ

