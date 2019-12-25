Зимой свыше 1,5 тыс. единиц техники выйдет убирать снег на улицы Петербурга

За осень в распоряжение коммунальщиков поступят 139 новых тракторов, самосвалов и погрузчиков.

Грядущей зимой на улицах Петербурга будут работать более 1,5 тыс. единиц спецтехники. избавляя город от снега. Об этом сообщила пресс-служба администрации Северной столицы.

Кроме того, до конца осени в парки профильных предприятий доставят 139 новых единиц техники, в том числе, 65 белорусских тракторов, 12 комбинированных дорожных машин, 5 снегопогрузчиков и 20 вакуумных подметательно-уборочных машин. Они увеличат состав спецтехники в городе до 1612 единиц.

В случае повторения снежной зимы коммунальщикам дополнительно предоставятеще 282 самосвала и около 150 погрузчиков. Кроме того, к работе уже привлечены более 700 дворников.

Ранее мы соощили о том, что в Смольном сообщили о полной готовности Петербурга к отопительному сезону.

Фото: Пресс-служба Смольного