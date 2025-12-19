Снегопады 2026 показали, какие инструменты помогают очистить авто зимой

Скребки для льда остаются обязательным элементом зимнего набора.

Мощные снегопады в январе 2026 года осложнили передвижение в городах и на трассах России и заставили автомобилистов и владельцев частных домов пересмотреть привычные способы уборки снега. Анализ эффективности популярных инструментов и устройств опубликовал портал 110km.ru.

После резких перепадов температуры и обильных осадков основная нагрузка легла на ручной инвентарь. По данным издания, самыми востребованными средствами для очистки автомобилей по-прежнему остаются щетки и скребки. Для легковых машин чаще используют компактные модели, владельцы кроссоверов и внедорожников выбирают щетки с удлиненной или телескопической ручкой для очистки крыши. Комбинированные варианты со скребком позволяют убирать снег и наледь одним инструментом.

Скребки для льда остаются обязательным элементом зимнего набора. Водосгоны применяются реже из-за быстрого износа, а модели со встроенной варежкой используются для защиты рук от холода при низких температурах.

В сезоне 2026 года на рынке появились портативные автомобильные фены и воздуходувки. Их эффективность, по оценке специалистов, ограничена удалением свежего рыхлого снега. С плотной наледью такие устройства не справляются, а время работы аккумуляторов невелико.

Для расчистки пространства вокруг автомобилей чаще всего применяются совковые лопаты. Пластиковые модели легче и дешевле, но подвержены повреждениям на сильном морозе. Металлические служат дольше, но отличаются большим весом. Складные лопаты используют в качестве компактного варианта для перевозки в багажнике.

Отдельной категорией стали защитные экраны для лобового стекла. Они позволяют сократить время утренней очистки, однако при сильном ветре могут смещаться или срываться.

Владельцы частных домов в период снегопадов все чаще прибегают к снегоуборочной технике. Аккумуляторные модели подходят для небольших участков и имеют ограниченное время работы. Электрические требуют постоянного подключения к сети. Бензиновые агрегаты справляются с большими объемами снега, но отличаются высокой стоимостью и необходимостью технического обслуживания.

