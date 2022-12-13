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ГИБДД предупреждает об опасности на дорогах Петербурга и Ленобласти во время снегопада
Сегодня, 15:15
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ГИБДД предупреждает об опасности на дорогах Петербурга и Ленобласти во время снегопада

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Погодные условия угрожают как водителям, так и пешеходам.

В связи со снегопадом на территории Северной столицы и 47-ого региона возрос риск увеличения числа ДТП. Пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по городу и области опубликовала предупреждение водителям и пешеходам с просьбой быть особенно внимательными на дорогах. 

Сотрудники госавтоинспекции напомнили автомобилистам о необходимости придерживаться скоростного режима и соблюдать  нужную дистанцию между автомобилями. Манёвры необходимо совершать только убедившись в отсутствии встречного транспорта. Новичкам лучше вовсе не садиться за руль в снегопад. 

Также ГИБДД направило предостережение пешеходам и посоветовало двигаться исключительно по освещенным участкам дорог навстречу движению транспорта, особенно в вечернее время.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге и Ленобласти пройдут рейды по выявлению нетрезвых водителей.

Фото: Piter.TV

Теги: гибдд, опасность на дорогах, погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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