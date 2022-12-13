В Петербурге и Ленобласти пройдут рейды по выявлению нетрезвых водителей

За управление ТС в состоянии опьянения предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет.

В январе Госавтоинспекция по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведет несколько рейдов по выявлению нетрезвых водителей. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.

Рейды будут проводиться в ночь с 13 на 14 января, с 14 на 15 января, с 15 на 16 января, с 27 на 28 января, с 28 на 29 января и с 29 на 30 января на территории Петербурга и Ленинградской области.

За управление ТС в состоянии опьянения предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет. В случае повторного нарушения наступает уголовная ответственность.

Фото: Piter.tv