Ошибка в расчетах. Снегири снова прилетели в Петербург до начала холодов

Красногрудые птицы замечены около станции метро "Удельная".

В пятницу, 15 ноября, стало известно о том, что в город на Неве прилетели стаи снегирей. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Известно, что птички уже второй год по-ошибке прилетают в Северную столицы задолго до зимы.

Красногрудые птицы замечены около станции метро "Удельная". Как показывают многолетние наблюдения, эти птицы считаются предвестниками холодов. С первыми заморозками птички направятся в городе на поиски рябины для пропитания.

Напомним, что рабочая неделя в Петербурге завершится облачной погодой: столбик термометра поднялся до +5 градусов.

Ранее мы сообщали о том, что в субботу в Ленобласти ожидается мокрый снег.

Фото:pixabay