Сотрудники Жилищного комитета проводят выездные мероприятия в трех районах города.

Снег в Петербурге 8 марта убирают более 6 тысяч дворников. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба жилищного комитета города. В Смольном отметили, что второй подряд праздничный уик-энд для коммунальных служб объявлен рабочими днями.

Отмечено, что на внутриквартальных территориях работают 6245 дворников. Вместе с лопатами дворники применяют 529 единиц специализированной уборочной техники и 745 других средств – роторные снегоочистители, механические щетки, распределители противогололедных материалов с ручным приводом и многое другое.

Сотрудники жилищного комитета проводят выездные мероприятия в трех районах города – Адмиралтейском, Выборгском и Красногвардейском.

Ранее мы сообщали о том, что для обработки Кольцевой автомобильной дороги 7 марта было использовано порядка 650 тонн соли, а также задействованы 39 комбинированных дорожных машин, 6 погрузчиков, 4 трактора и 10 единиц другой техники.

Фото: Piter.tv