На обработку улиц и дорог Ленобласти было использовано около 1,6 тонн соли.

На обработку Кольцевой автомобильной дороги было использовано порядка 650 тонн соли. Об этом 7 марта сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Также были задействованы 39 комбинированных дорожных машин, 6 погрузчиков, 4 трактора и 10 единиц другой техники.

На обработку улиц и дорог Ленобласти было использовано около 1,6 тонн соли. Также были задействованы 284 единиц снегоуборочной техники и 559 работников.

Отмечается, что из-за снегопада на улицы и дороги Петербурга и Ленобласти было выпущено 347 единиц снегоуборочной техники.

Ранее мы писали, с дорог Петербурга вывезли более 124 тыс. кубометров снега.

Фото: ВКонтакте / Росавтодор