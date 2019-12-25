С дорог Петербурга вывезли более 124 тыс. кубометров снега

Однако петербуржцы не замечают, что улицы города расчищают от снега.

В четверг, 24 февраля, глава комитета по благоустройству Сергей Малинин на оперативном совещании с вице-губернатором Николаем Бондаренко рассказал, что за минувшие выходные с дорог Петербурга вывезли более 124 тысяч кубометров снега. Об этом сообщили в Смольном.

23 февраля было собрано более 47 тысяч кубометров осадков. С 21 по 23 февраля круглые сутки работали 1200 единиц техники. Бондаренко отметил, что сформированные на сутки планы по каждому из этапов работ, должны быть выполнены в срок и полностью, а отставания должны наверстать за сегодня. Так, стало известно, что приоритетными в графиках работ сделали узкие улицы, на которых уже подготовлен снег для погрузки и вывоза. После этого специалисты должны зачищать зоны "в местах, где припаркованные автомобили разбили сформированный вал". Также вице-губернатор поручил управляющим компаниям привлечь дополнительные силы к очистке крыш из-за прогнозируемого потепления.

Однако сами петербуржцы не замечают, что снег вывозят с улиц города и продолжают жаловаться на неудобство.

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Фото: Piter.TV