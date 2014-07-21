Синоптик рассказал, когда в Ленобласти выпадет снег

Наиболее холодный день за последнее время ожидается в Ленобласти в четверг, 29 октября. В этот день в 47-ом регионе впервые пойдёт снег. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в эфире Радио "Комсомольская правда в Петербурге".
Как уточнил специалист, серьёзного снегопада ждать не стоит. Жители Ленобласти и Карелии будут наблюдать лишь первые снежинки, которые принесут приходящие циклоны. Поскольку температура воздуха останется тёплой, они тут же расстают.
Также Колесов добавил, что в ближайшие дни в Северной столице установится относительно тёплая и устойчивая погода.
Ранее мы сообщили о том, что в Киришах установили последний пролёт на мосту через Волхов.
Фото: Pxhere
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