Синоптик рассказал, когда в Ленобласти выпадет снег

Александр Колесов уточнил, что серьёзного снегопада жителям региона ждать не стоит.

Наиболее холодный день за последнее время ожидается в Ленобласти в четверг, 29 октября. В этот день в 47-ом регионе впервые пойдёт снег. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в эфире Радио "Комсомольская правда в Петербурге".

Как уточнил специалист, серьёзного снегопада ждать не стоит. Жители Ленобласти и Карелии будут наблюдать лишь первые снежинки, которые принесут приходящие циклоны. Поскольку температура воздуха останется тёплой, они тут же расстают.

Также Колесов добавил, что в ближайшие дни в Северной столице установится относительно тёплая и устойчивая погода.

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