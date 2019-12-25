  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Киришах установили последний пролёт на мосту через Волхов
Сегодня, 10:19
124
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Киришах установили последний пролёт на мосту через Волхов

0 0

Специалисты заменили старую переправу, которая была построена в 60-х годах по редкой консольной технологии.

В понедельник, 26 сентября, на новом мосту через реку Волхов в Киришах прошла установка последнего строения. Переправу опустили на водную опору, а надвижку готовятся заверишь к концу 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47-ого региона.

Со стороны города уже создана насыпь для моста. Пролёт объекта весит около 2,5 тыс. тонн. По словам председателя комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Дениса Седова, мост строят с существенным опережением графика. 

Переправа 437 м и 13 м в ширину заменит старый мост в 60-х годах по редкой консольной технологии. Скорость движения автомобилей составит 80 км/ч.

Ранее мы сообщили о том, что депутат ЗакСа Ленобласти предложил ввести "кредитные каникулы" для мобилизованных.

Фото: Правительство Ленобласти 

Теги: кириши, ленинградская область, мост, строительство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии