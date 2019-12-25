В Киришах установили последний пролёт на мосту через Волхов

Специалисты заменили старую переправу, которая была построена в 60-х годах по редкой консольной технологии.

В понедельник, 26 сентября, на новом мосту через реку Волхов в Киришах прошла установка последнего строения. Переправу опустили на водную опору, а надвижку готовятся заверишь к концу 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47-ого региона.

Со стороны города уже создана насыпь для моста. Пролёт объекта весит около 2,5 тыс. тонн. По словам председателя комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Дениса Седова, мост строят с существенным опережением графика.

Переправа 437 м и 13 м в ширину заменит старый мост в 60-х годах по редкой консольной технологии. Скорость движения автомобилей составит 80 км/ч.

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Фото: Правительство Ленобласти