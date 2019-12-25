Депутат ЗакСа Ленобласти предложил ввести "кредитные каникулы" для мобилизованных

Речь также шла и о добровольцах.

Депутат ЗакСа Ленобласти Сергей Коняев сообщил о готовности внесения в законодательство "кредитных каникул" для мобилизованных и добровольцев согласно рекомендации Центробанка.

Кроме того, за военнослужащими обязаны сохранить рабочее место.

О сохранении социальных гарантий для семей военных согласно законодательству также заявил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти проведут встречи с родителями мобилизованных 28 сентября.

Фото: Piter.TV