Депутат ЗакСа Ленобласти предложил ввести "кредитные каникулы" для мобилизованных

Депутат ЗакСа Ленобласти Сергей Коняев сообщил о готовности внесения в законодательство "кредитных каникул" для мобилизованных и добровольцев согласно рекомендации Центробанка.
Кроме того, за военнослужащими обязаны сохранить рабочее место.
О сохранении социальных гарантий для семей военных согласно законодательству также заявил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти проведут встречи с родителями мобилизованных 28 сентября.
Фото: Piter.TV
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