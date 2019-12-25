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Депутат ЗакСа Ленобласти предложил ввести "кредитные каникулы" для мобилизованных
Сегодня, 9:35
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Депутат ЗакСа Ленобласти предложил ввести "кредитные каникулы" для мобилизованных

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Речь также шла и о добровольцах.

Депутат ЗакСа Ленобласти Сергей Коняев сообщил о готовности внесения в законодательство "кредитных каникул" для мобилизованных и добровольцев согласно рекомендации Центробанка.

Кроме того, за военнослужащими обязаны сохранить рабочее место. 

О сохранении социальных гарантий для семей военных согласно законодательству также заявил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти проведут встречи с родителями мобилизованных 28 сентября.

Фото: Piter.TV

Теги: кредитные каникулы, ленинградская область, мобилизация
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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