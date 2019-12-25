Столбик термометра покажет +4...+6 градусов.

Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что в среду в Петербурге ожидается мокрый снег с дождем и сильный ветер. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России и по Северной столице.

По данным синоптиков, в городе ожидается ночью похолодание до 0 градусов.Однако днем воздух прогреется до +6 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный порывами до 8–13 м/с, а в прибрежных районах до 15 м/с.

Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем повышаться.

Ранее мы сообщали о том, что на КАД перекроют одну полосу у развязки с Приморским шоссе.

Фото:pixabay